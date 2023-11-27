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Политолог: в Китае убедились, что разрыв с США неизбежен

Китаист Вавилов: визит Володина в Китай показал, что разрыв КНР с США неизбежен

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Kevin Lamarque/Reuters

Китаист Николай Вавилов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Китай. По мнению политолога, поездка спикера нижней палаты парламента в Пекин в очередной раз показала, что КНР продолжает делать ставку на Россию, убедившись в неизбежности разрыва с США.

«Таким образом, провал переговоров в Сан-Франциско можно смело фиксировать. И такой поворот для Байдена может принять уже угрожающие формы. <...> По мере осознания нулевого эффекта от встречи в Сан-Франциско и фактического срыва американцами переговорного процесса — Пекин будет только усиливать контакты с Москвой», — сказал Вавилов.

Делегация Госдумы находилась в Китае с официальным визитом с 21 по 23 ноября. В ходе поездки российские депутаты встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Володин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что страны — «не только стратегические партнеры, но и стратегические друзья».

До этого Путин направил приветственное слово участникам межпартийного диалога «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая». Как отметил российский лидер, отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на очень высоком уровне, что, по его словам, позволяет реализовывать масштабные проекты в экономической и других сферах.

Ранее в США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».

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