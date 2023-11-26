В Польше сочли заявления Украины о кризисе на границе «неправдой и манипуляцией»

Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак отреагировал на критику со стороны Киева событий, связанных с блокадой пунктов пропуска на границе с Украиной местными грузоперевозчиками. По его словам, заявления украинской стороны содержат «неправду и манипуляции», сообщает Польское агентство печати.

«В последние дни в СМИ появились материалы и политические заявления украинской стороны, содержащие неправду и манипуляции. Протестующие предприниматели не имеют возможности одновременно проводить протест и вести международную информационную войну», — сказал Босак.

Он подчеркнул, что протест не направлен против Украины, не инспирирован Россией, а исходит от «независимых и рассредоточенных кругов польских транспортных предпринимателей».

До этого мэр Львова Андрей Садовой подверг критике польские власти за бездействие в ситуации с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Он считает, что эта «группа маргиналов» сводит на нет «весь гигантский вклад» Варшавы в победу Киева.

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Ранее на Украине заявили о необходимости судиться с Польшей.