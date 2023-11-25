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На Украине заявили о необходимости судиться с Польшей

Экс-посол Украины в США Чалый: Киев должен судиться с Польшей из-за блокады

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Shutterstock

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил в интервью телеканалу NTA, что Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе.

«Для нас тренировка сейчас, как дальше мы будем решать эти вопросы вместе с Польшей. Даже когда разблокируют (границу. — «Газета.Ru»), будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — сказал дипломат.

Чалый отметил, что европейские «друзья» Украины в первую очередь стремятся отстоять свои интересы. По его мнению, это может помешать вступлению Украины в Евросоюз.

До этого украинское агентство УНИАН передавало, что поставки военных грузов и других критически важных товаров на Украину оказались заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран.

14 ноября представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Украина и Польша не смогли договориться на переговорах разблокировать находящиеся на границе КПП для украинских перевозчиков. Демченко уточнил, что были заблокированы КПП «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». На тот момент проезда ожидали 2,3 тыс. грузовых автомобилей.

Ранее в Польше решили вмешаться в ситуацию на границе с Украиной.

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