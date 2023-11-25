Папа Римский отменил аудиенции из-за болезни

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск отменил утренние аудиенции из-за легкого гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу понтифик должен был встретиться с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

До этого председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что папа Римский пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября – начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее стало известно, что понтифик примет участие в посвященной изменению климата встрече, которая пройдет в Дубае с 1 по 3 декабря, а накануне он будет в Абу-Даби. По словам Севастьянова, предполагалось, что патриарх Кирилл может присоединиться к папе и организовать встречу в Абу-Даби или Дубае 1 декабря или 31 ноября.

22 ноября газета La Nación писала, что избранный президент Аргентины Хавьер Милей провел переговоры с папой Римским Франциском, которого ранее критиковал.

Ранее папа Римский заявил, что конфликт Израиля и ХАМАС «вышел за рамки войны».