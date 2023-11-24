Президент Аргентины выступил за сохранение контактов с Россией и Китаем

Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес уверен, что для его страны важно сохранять контакт с лидерами всех ведущих государств. Заявление политика приводит ТАСС.

«Мы можем говорить с Байденом, с Путиным, с Си Цзиньпином или с [испанским премьером] Педро Санчесом, и мы не хотели бы терять эту свободу», — сказал Фернандес.

По его словам, «Запада и коммунизма» больше не существует. Вместо этого есть торговый спорт между США и Китаем.

Он также сообщил, что беседовал на эту тему с недавно избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем.

«У меня было ощущение, что он меня услышал. Не знаю, что он будет делать», — добавил Фернандес.

20 ноября президентом Аргентины был избран Хавьер Милей. Он возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Новый президент выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар.

В тот же день избранного президента Аргентины поздравил Владимир Путин.

Ранее Китай предостерег Аргентину от разрыва связей при новом президенте.