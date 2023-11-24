Путин охарактеризовал внедрение искусственного интеллекта в мире

Президент России Владимир Путин назвал очевидным тот факт, что с внедрением искусственного интеллекта в различные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования. Об этом сообщает ТАСС.

«Это, на мой взгляд, совершенно очевидная вещь», — отметил глава государства.

Также перед выступлением Путин осмотрел выставку в рамках конференции по искусственному интеллекту.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков перед стартом конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в столичном Центре международной торговли опробовал возможности актуальных разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Перед этим Песков анонсировал, что российский президент Владимир Путин примет участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

23 ноября президент РФ принимал участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходил в столице Белоруссии Минске.

Ранее в Кремле оценили итоги виртуального саммита G20 с участием Путина.