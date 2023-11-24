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В Запорожской области ответили на призыв Шольца вывести войска РФ из региона

Рогов: РФ после слов Шольца надо поднять вопрос о выводе немецких войск из ГДР

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Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц не имеет права ставить российскому правительству какие-либо ультиматумы. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отметил, что четыре новых региона вошли в состав страны после проведения законных референдумов. Тем не менее это не остановило главу немецкого кабинета министров от того, чтобы потребовать у Москвы вывести войска с данных территорий.

По словам Рогова, в таком случае российскому руководству стоит поднять вопрос о статусе ГДР. В частности, глава общественного движения обратил внимание на необходимость вывести немецкие войска из Восточной Германии.

«У Шольца нет никакого права что-либо требовать от России, тем более учитывая, как он активно снабжает украинских нацистов летальным оружием и не скрывает свою неприязнь и ненависть к русским», — указал Рогов.

Он добавил, что канцлер ФРГ «заигрался в большую политику». Из-за этого глава правительства утратил способность оценивать реальную ситуацию в мире, резюмировал руководитель запорожского движения.

22 ноября состоялся виртуальный саммит «Большой двадцатки» (G20), в котором приняли участие президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц. Во время мероприятия представитель Берлина потребовал вывести российские войска из новых регионов и объявить об окончании специальной военной операции (СВО).

Ранее в Кремле подвели итоги саммита G20 с участием Путина.

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