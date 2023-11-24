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Власти Норвегии заявили об отсутствии нарушений на границе с Россией

Премьер-министр Стере: на границе России и Норвегии нарушений нет

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Премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что обстановка на норвежско-российской границе остается спокойной. Об этом сообщает Reuters.

«На нашей границе в настоящее время нарушений нет», — отметил чиновник.

До этого Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного «Райя-Йоосеппи — Лотта». В Федеральной таможенной службе подтвердили, что этот КПП является единственным работающим на сегодняшний день погранпунктом между РФ и Финляндией. Заместитель канцлера юстиции Финляндии одобрил новые ограничения.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Бывший постоянный представитель России при Евросоюзе, сенатор от Карелии Владимир Чижов говорил, что заявление властей Финляндии о закрытии границ с Россией не является случаем, когда от российской стороны требуется зеркальная реакция.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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