Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дочь Ким Чен Ына надела кофту, выпущенную в честь запуска разведспутника КНДР

Bloomberg: дочь лидера КНДР надела кофту, посвященную запуску разведспутника

close
100%
KCNA/Reuters

Дочь председателя Северной Кореи Ким Чен Ына заметили в кофте, выпущенной в рамках празднования запуска КНДР первого разведывательного спутника на орбиту земли. Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас девочке около 10 лет.

Отмечается, что появление фотографий дочери северокорейского лидера перед журналистами в этой одежде и чествование молодых ученых после запуска спутника является напоминанием о том, что новое поколение КНДР продолжит политику Пхеньяна на развитие ядерной программы.

До этого Пхеньян заявил о намерении запустить еще несколько разведывательных спутников после успешного запуска своего первого разведспутника с третьей попытки 22 ноября.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее Япония зафиксировала на орбите северокорейский спутник.

Все новости на тему:
Конфликт в Корее
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий