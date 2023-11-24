Дочь Ким Чен Ына надела кофту, выпущенную в честь запуска разведспутника КНДР

Дочь председателя Северной Кореи Ким Чен Ына заметили в кофте, выпущенной в рамках празднования запуска КНДР первого разведывательного спутника на орбиту земли. Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас девочке около 10 лет.

Отмечается, что появление фотографий дочери северокорейского лидера перед журналистами в этой одежде и чествование молодых ученых после запуска спутника является напоминанием о том, что новое поколение КНДР продолжит политику Пхеньяна на развитие ядерной программы.

До этого Пхеньян заявил о намерении запустить еще несколько разведывательных спутников после успешного запуска своего первого разведспутника с третьей попытки 22 ноября.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее Япония зафиксировала на орбите северокорейский спутник.