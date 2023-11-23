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Украина ввела санкции против Чубайса и Кудрина

Чубайс и Кудрин попали под новые антироссийские санкции Украины

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Пресс-служба Государственной Думы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики об ограничительных мерах против граждан РФ, под санкции подпали в том числе экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший глава Министерства финансов России Алексей Кудрин. Соответствующий документ размещен на официальном сайте украинского лидера.

Российских чиновников добавили во второй санкционный перечень, состоящий из 87 физлиц с гражданством РФ. Кроме вышеуказанных лиц в документ внесены генеральный директор нижегородской компании ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев и гендиректор ООО «Галактика» Александр Герман.

Ограничения против 34 из них вводятся сроком на десять лет, против 50 — на пять лет, против троих — на три года. Санкции предусматривают заморозку финансовых активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за рубеж, приватизацию и покупку земли и недвижимости.

Перед этим Зеленский посредством двух указов ввел ограничительные меры против 303 юридических и 147 физических лиц, преимущественно из России.

Ранее Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины.

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