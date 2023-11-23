Финляндия может сократить срок закрытия четырех КПП на границе с РФ

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии заявила, что закрытые погранпереходы на границе с Россией могут открыться к 23 декабря. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» будут закрыты до 23 декабря. Это коснется и КПП «Ниирала». Отмечается, что изначально эти погранпереходы должны были оставаться закрытыми до 18 февраля 2024 года, однако решение правительства в среду закрыть почти все КПП, кроме одного, отменило предыдущее решение.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Федеральной таможенной службе подтвердили, что единственным работающим контрольным пунктом пропуска на границе с Финляндией является «Райя-Йоосеппи — Лотта».

Ранее бывший постоянный представитель России при Евросоюзе, сенатор от Карелии Владимир Чижов сказал, что заявление властей Финляндии о закрытии границ с Россией не является случаем, когда от российской стороны требуется зеркальная реакция.

Ранее в Финляндии заявили о возможности полной блокировки границы с Россией.