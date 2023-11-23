Во Франции объяснили, зачем брать Швецию в НАТО

Власти Франции одобряют присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, заявила представитель МИД Пятой республики Анн-Клер Лежандр, передает ТАСС. По ее словам, Париж видит во вступлении королевства плюсы для блока.

«28 ноября глава МИД Франции Катрин Колонна примет участие в министерском совещании стран НАТО в Брюсселе, которое будет посвящено завершению процесса присоединения Швеции к альянсу», — отметила Лежандр.

Она добавила, что Франция видит в приеме Швеции в блок шанс на укрепление оборонного потенциала Североатлантического альянса. Лежандр подчеркнула, что помимо вступления королевства, в Брюсселе будут говорить о взаимодействии блока с Украиной.

«Колонна планирует заявить о намерении Парижа продолжать оказание поддержки Киеву», — заключила представитель МИД Франции.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной.

10 июля Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. В итоге президент Турции подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и направил его на одобрение парламента только 23 октября. Помимо Анкары все еще не ратифицировала вступление Стокгольма и Венгрия.

Ранее Турция отказалась ратифицировать заявку Швеции в НАТО до зимы.