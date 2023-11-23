Токаев призвал партнеров по ОДКБ меньше говорить об угрозах членам организации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не следует «постоянно говорить» о растущих угрозах в сторону ее участников. По его словам, таковые существовали всегда, передает ТАСС.

«Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества», — сказал Токаев.

По его словам, такие заявления создают иллюзию, будто ОДКБ кого-то боится. Кроме этого, высказывания «могут получить и, похоже, уже получают неверную интерпретацию», считает президент Казахстана.

Необходимо выстраивать жесткую, однако корректную риторику с учетом собственного достоинства стран-участниц и их военно-политической мощи, отметил Токаев.

«ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников», — констатировал он.

До этого глава МИД Белоруссии Сергей Алейник назвал сохранение солидарности и единства всех членов ОДКБ главной задачей организации на сегодняшний день.

Ранее в Белоруссии заявили, что военная составляющая ОДКБ серьезно укреплена.