В Белоруссии заявили, что военная составляющая ОДКБ серьезно укреплена

Военный компонент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) серьезно укреплен, сказал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Военная составляющая у нас серьезно укреплена», – сказал глава ведомства.

В четверг в Минске состоится саммит ОДКБ, на который уже прибыли все главы стран–участниц, кроме премьер--министра Армении Никола Пашиняна, который принял решение не приезжать на встречу.

Хренин отметил, что все участники саммита придерживаются единых взглядов на сложившуюся ситуацию и достижение целей.

В ОДКБ, по его словам, больше единства, и нужно найти правильный способ справиться с имеющимися противоречиями.

До этого глава МИД Белоруссии Сергей Алейник назвал сохранение солидарности и единства всех членов ОДКБ главной задачей организации на сегодняшний день.

Ранее руководители оборонных ведомств стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) одобрили совершенствование составов воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР ОДКБ).