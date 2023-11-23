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Бывшего главу разведки Канады признали виновным в разглашении гостайны

Экс-глава разведки Канады Ортис признан виновным в разглашении гостайны

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Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшего главу разведывательного подразделения Королевской конной полиции Канады Кэмерона Ортиса признали виновным в разглашении государственной тайный, соответствующий вердикт вынесли присяжные, передает The Guardian.

После длительного расследования, проведенного Королевской канадской конной полицией, он был заключен под стражу в 2019 году, что вызвало шок в разведывательном сообществе страны.

Сам Ортис не признал себя виновным по пунктам обвинения, включая нарушение закона о тайне, когда он раскрыл секретную информацию в 2015 году, а позже попытался сделать это снова.

В свою защиту Ортис заявил, что передавал секретные материалы, чтобы побудить воспользоваться онлайн-сервисом шифрования, который передавал бы информацию союзным шпионским агентствам. Он также сообщил присяжным, что работал над защитой страны от нераскрытой «серьезной угрозы», и с момента его ареста его жизнь была «разрушена».

После оглашения вердикта судья сообщил, что залог Ортиса будет отменен до вынесения приговора. Прокуроры добиваются для него 20-летнего срока, заявляя, что у не было полномочий разглашать секретные сведения, и что он делал это вне рамок санкционированной секретной операции.

Ранее Британия обвинила Китай в вербовке госслужащих для шпионажа.

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