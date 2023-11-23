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Политолог: Победа Вилдерса в Нидерландах раскрыла идеологический раскол в ЕС

Политолог Корнилов: победа правых в Нидерландах говорит о расколе в ЕС

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Yves Herman/Reuters

Победа на выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы под руководством Герта Вилдерса свидетельствует об идеологическом расколе в Евросоюзе. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог Владимир Корнилов. По его словам, Амстердам получил шанс на потепление в диалоге с Москвой.

«Интересно, что в Брюсселе и Вашингтоне победу «Партии свободы» восприняли с невероятной болью. Газеты пестрят яркими заголовками вроде «На выборах в Нидерландах выиграл Владимир Путин». Это о многом говорит. Масштаб проблемы не может быть не заметен для бюрократов ЕС. Остается надеяться лишь на то, что Вилдерсу удастся сохранить власть», — сказал политолог.

По оценке эксперта, шансы Вилдерса удержаться у власти не превышают 60%, поскольку не все политические силы в Нидерландах готовы разделить его взгляды. Фактически страна замерла в ожидании кризиса власти, резюмировал политолог.

Вилдерс известен своей критикой поддержки Украины. Он называл предыдущее правительство Ниделандов «больным и фальшивым», а также призывал серьезно отнестись к требованию России о запрете расширения НАТО за счет украинской территории.

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила Партия свободы. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает политика наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Ранее немецкий журналист Репке написал, что «еще одно государство НАТО переходит к России».

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