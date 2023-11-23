Число прошений об отставке в палате представителей США стало рекордным за 12 лет

Число заявлений от законодателей палаты представителей США об отставке стало рекордным за последние 12 лет, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на Ballotpedia.

Как следует из текста, шесть представителей Демократической партии и шесть республиканцев заявили в ноябре, что не собираются продолжать работу в конгрессе, что стало самым большим числом за любой другой месяц с 2011 года.

Такое развитие событий связано с тем, что республиканцы продолжают «мучительную внутрипартийную борьбу» по вопросам государственных расходов, считает издание.

Как напоминает WSJ, в октябре «сторонники жесткой линии успешно свергли спикера Кевина Маккарти... и подвергли критике его преемника Майка Джонсона».

Ранее палата представителей одобрила проект бюджета США без предусмотренной помощи для Украины и Израиля, который был предложен спикером Джонсоном. Этот документ предусматривает двухэтапное финансирование правительственных программ, причем часть из них, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована до 19 января, а средства на остальные правительственные секторы будут выделены до 2 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала этот законопроект, называя его несерьезным предложением и источником еще большего хаоса.

Ранее американский сенатор объяснил, почему США не смогут финансировать Украину.