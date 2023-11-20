Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский сенатор объяснил, почему США не смогут финансировать Украину

Сенатор Раундс: США не смогут помогать Киеву до решения кризиса с миграцией

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Сенаторы Демократической и Республиканской партий США заявили партнерам на форуме по международной безопасности, проходившем в канадском городе Галифакс, что не могут финансировать Украину, пока конгресс не решит миграционный кризис на южной границе. Об этом сообщает издание Punchbowl News, ссылаясь на сенатора-республиканца Майка Раундса.

«Каждой из групп, с которой мы говорили, мы сказали, что это определит, будет ли финансирование для Украины, Израиля и Тайваня… Потому что как можно прийти домой и сказать, что оправдываете их защиту, но не защищаете свою собственную южную границу?» — цитирует издание слова Раундса.

Он отметил, что «без надлежащего решения проблемы границы ничего не сдвинется с места».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства Соединенных Штатов. В документе нет пункта о дополнительной помощи Украине и Израилю.

Закон обеспечит финансирование приоритетных направлений. До 19 января 2024 года деньги будут направляться на военное строительство, нужды ветеранов, обеспечение работы Министерства энергетики, транспорт и жилищное строительство. Другие учреждения будут финансироваться до 2 февраля.

При этом выделение средств Украине и Израилю документом не предусмотрено. В связи с чем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий