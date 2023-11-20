Американский сенатор объяснил, почему США не смогут финансировать Украину

Сенаторы Демократической и Республиканской партий США заявили партнерам на форуме по международной безопасности, проходившем в канадском городе Галифакс, что не могут финансировать Украину, пока конгресс не решит миграционный кризис на южной границе. Об этом сообщает издание Punchbowl News, ссылаясь на сенатора-республиканца Майка Раундса.

«Каждой из групп, с которой мы говорили, мы сказали, что это определит, будет ли финансирование для Украины, Израиля и Тайваня… Потому что как можно прийти домой и сказать, что оправдываете их защиту, но не защищаете свою собственную южную границу?» — цитирует издание слова Раундса.

Он отметил, что «без надлежащего решения проблемы границы ничего не сдвинется с места».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства Соединенных Штатов. В документе нет пункта о дополнительной помощи Украине и Израилю.

Закон обеспечит финансирование приоритетных направлений. До 19 января 2024 года деньги будут направляться на военное строительство, нужды ветеранов, обеспечение работы Министерства энергетики, транспорт и жилищное строительство. Другие учреждения будут финансироваться до 2 февраля.

При этом выделение средств Украине и Израилю документом не предусмотрено. В связи с чем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.