Генсек ОДКБ после саммита в Минске посетит Ереван

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов после саммита организации в Минске посетит Ереван. Об этом сообщил глава белорусского МИД Сергей Алейник, передает РИА Новости.

Он рассказал журналистам на полях саммита, что провел телефонный разговор со своим армянским коллегой.

«Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван», — сказал Алейник и добавил, что все решения, которые будут сегодня приниматься, абсолютно легитимны.

Во Дворец Независимости на саммит ОДКБ в данный момент прибывают члены делегаций.

Президент России Владимир Путин ранее прибыл в Минск, чтобы принять участие в саммите.

До того спикер парламента Армении Ален Симонян назвал неуместным участие в заседании ОДКБ в декабре. Он заявил, что организация не выполняет своих обязательств перед его страной, но призвал не считать, что действия Еревана говорят о «замораживании отношений» с партнерами. В ноябре во встрече в Минске отказались участвовать премьер страны Никол Пашинян и глава минобороны Арарат Мирзоян.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.