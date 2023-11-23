Политолог раскрыл страхи США, связанные с Россией и Китаем

У Вашингтона на сегодняшний день есть два страха, связанных с Россией и Китаем, что подтверждают многие западные СМИ. На это в эфире Tsargrad.tv обратил внимание политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, опасения США в первую очередь касаются Глобального Юга, на который влияют Москва и Пекин.

«Вашингтон очень боится, что так называемый Глобальный Юг начнет понимать аргументы России о причинах боевых действий на Украине. Это уже происходит. И второе: американцы также сильно опасаются, что дешевые и целевые китайские инвестиции для Латинской Америки и Африки заменят саму возможность американских и европейских инвестиций, которые оказываются более дорогими и более жесткими», — отметил Перла.

Он добавил, что когда КНР вкладывает деньги, он делает по отношению к стране, куда идут инвестиции, ровно то, что обещает, при этом никого не грабя, в отличие от колониальных держав.

Накануне независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News пообещал провести демонтаж «американской военной империи», вернувшись к замыслам своего дяди.

Политик также заявил, что положит конец «безрассудной и воинственной» политике, нацеленной на провокации КНР и Российской Федерации, а также ликвидирует большую часть военных баз Соединенных Штатов за границей и сократит численность Вооруженных сил страны.

Ранее в Госдуме пояснили, зачем нужно избавляться от доллара в экономике.