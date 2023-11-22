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Новый атаман казачества России рассказал об участии казаков в СВО

Атаман ВКО Кузнецов: казаки участвуют в СВО как добровольцы и контрактники

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Казачество принимает участие в специальной военной операции (СВО) в качестве добровольцев и контрактников Министерства обороны России, сообщил РИА Новости атаман Всероссийского казачьего общества (ВКО) Виталий Кузнецов.

«Казачество сейчас в спецоперации заслужило право называться войском. Казачество встало. Казаки совершают ежедневные подвиги как на передовой, так и в тылу, занимаются гуманитарными задачами», — отметил атаман.

По словам Кузнецова, сейчас казачество напрямую работает с Минобороны России по добровольческим движениям. Он также сообщил, что огромное количество казаков сейчас воюют по контракту, не меньшее количество казаков участвуют в спецоперации в качестве мобилизованных.

В частности, в казачьей бригаде «Терек» воюют представители 10 казачьих войск России, уточнил атаман ВКО.

«Наша задача теперь объединить все казачество России — это приоритетная задача, чтобы казачество было единым, сильным, монолитным», — заключил он.

Днем 22 ноября президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества. Виталий Кузнецов сменил на этому посту Николая Долуду.

Ранее командиру казачьего батальона «Сибирь» присвоили звание Героя России.

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