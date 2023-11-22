Путин на G20 призвал обратить внимание на трагедии за пределами Украины

Президент России Владимир Путин заявил на онлайн-саммите G20, что понимает потрясение от гибели людей на Украине, но призвал обратить внимание на трагедии и в других странах мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Понимаю, что эта война не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе — это не потрясает?» — говорится в сообщении.

Также он обратил внимание на трагедии, происходящие в настоящее время на территории сектора Газа.

«А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня — не потрясает? А то, что врачам (на территории анклава, — «Газета.Ru») приходится делать детям полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза — это не потрясает?» — сказал Путин.

Также Путин во время своего выступления заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — сказал он.

До этого Путин заявлял, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа — благородная миссия и святая обязанность.

Также он в ходе внеочередного саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) поддержал резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сенатор РФ заявил, что Зеленский не может формировать условия мира на Украине.