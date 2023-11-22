Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин на G20 призвал обратить внимание на трагедии за пределами Украины

Путин призвал коллег в G20 обратить внимание на трагедии за пределами Украины

Президент России Владимир Путин заявил на онлайн-саммите G20, что понимает потрясение от гибели людей на Украине, но призвал обратить внимание на трагедии и в других странах мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Понимаю, что эта война не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе — это не потрясает?» — говорится в сообщении.

Также он обратил внимание на трагедии, происходящие в настоящее время на территории сектора Газа.

«А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня — не потрясает? А то, что врачам (на территории анклава, — «Газета.Ru») приходится делать детям полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза — это не потрясает?» — сказал Путин.

Также Путин во время своего выступления заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — сказал он.

До этого Путин заявлял, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа — благородная миссия и святая обязанность.

Также он в ходе внеочередного саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) поддержал резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сенатор РФ заявил, что Зеленский не может формировать условия мира на Украине.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий