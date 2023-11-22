Экс-премьер Израиля призвал свергнуть Нетаньяху во время перемирия с ХАМАС

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал население страны свергнуть Биньямина Нетаньяху во время перемирия с ХАМАС. Соответствующее заявление он сделал в беседе со Sky News.

По его словам, люди «терпеть не могут» действующего премьер-министра Израиля. Администрацию Нетаньяху следует отстранить даже в разгар войны, которую она ведет на территории сектора Газа, считает Ольмерт.

Количество накопившейся в обществе ярости «просто невероятно», констатировал политик.

«Он должен уйти сегодня, он должен уйти сию минуту. Его следует вышвырнуть во что бы то ни стало», — заявил экс-премьер.

Он также предупредил, что ХАМАС будет использовать перемирие чтобы добиться преимущества над Израилем. Для радикальной группировки это невыгодное перемирие, однако «это единственная доступная сделка и они не могут ее не принять», отметил Ольмерт.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля раскритиковал соглашение с ХАМАС.