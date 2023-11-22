Ультраправый министр нацбезопасности Израиля раскритиковал соглашение с ХАМАС

Придерживающийся ультраправых взглядов министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир раскритиковал перемирие между Израилем и ХАМАС, заявив, что пауза в боевых действиях создает «опасный прецедент». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«ХАМАС хотел этого тайм-аута больше всего на свете. Он также хотел «избавиться» от женщин и детей на первом этапе, потому что это вызывало международное давление, он хотел получить взамен топливо, освобождение террористов, прекращение операций ЦАХАЛ и даже запрет на полеты. Все это он получил», — написал он.

По его словам, военное давление на радикальную группировку приносит результаты, необходимо его усиливать, чтобы окончательно уничтожить ХАМАС.

«Но останавливаться нельзя, и это историческая ошибка», — считает Бен-Гвир.

До этого Итамар Бен-Гвир заявил, что до освобождения заложников Израиль должен отправлять в сектор Газа не гуманитарную помощь, а только «сотни тонн взрывчатки военно-воздушных сил».

Ранее стала известна вероятная дата начала перемирия между Израилем и ХАМАС.