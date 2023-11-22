Путин назвал виновников «колоссального стресса» в мировой экономике

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на саммите G20 по видеосвязи рассказал о том, кого он считает ответственным за нестабильную ситуацию в мировой экономике.

«Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств», — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин напомнил, что крупнейшие экономики мира под тем или иным предлогом, включая борьбу с пандемией ковида, вливали триллионы долларов и евро в экономику, провоцируя тем самым глобальный рост цен на продовольствие и энергоносители.

«Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия, наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет, именно действия крупных экономик мира», — подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что из-за турбулентности в мировой экономике больше всего страдают беднейшие страны.

Также в своей речи Путин затронул тему терактов на газовой трубопроводной системе «Северный поток». Он назвал подрывы газопроводов недобросовестным методом конкурентной борьбы.

Ранее Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о сотрудничестве.