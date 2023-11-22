Названо вероятная дата начала перемирия между Израилем и ХАМАС

Прекращение огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС может начаться 23 ноября в 6:30 (7:30 мск). Об этом сообщил ведущий израильского телеканала i24 Гай Азриэль.

Он отметил, что, предположительно, ХАМАС вечером 22 ноября передаст Израилю предварительный список из десяти пленных. Если его согласуют, то израильская сторона передаст палестинцам список пленных, которых они смогут освободить в ответ.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Сделка Израиля с ХАМАС по освобождению заложников будет состоять из двух этапов. Сначала ХАМАС отпустит 50 человек за четыре дня, потом еще до 30 человек за три дня, в том числе иностранных граждан.

«В рамках первого в течение четырех дней будут освобождены 30 детей, восемь матерей и еще 12 женщин. В ходе второго этапа в течение трех дней будут освобождены до 30 заложников», — говорится в документе.

В Израиле добавили, что каждый день перемирия будет зависеть от освобождения очередных десяти заложников.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.