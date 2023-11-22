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В Кремле прокомментировали предложение Бастрыкина насчет идеологии

Песков заявил, что в Кремле нет особой позиции насчет идеологии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет особой позиции насчет идеологии, которую глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести в Конституцию.

«Какой-то позиции нет, это новое заявление. Это мнение авторитетного человека, но специальной позиции нет. У президента не было заявлений или решений на этот счет. Кроме этого мне сказать нечего», — заявил Песков.

Также Песков ответил на вопрос насчет того, как предложение Бастрыкина соответствует Конституции России, а точнее ее 13-й статье, в которой указано, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной — по словам пресс-секретаря Кремля, Бастрыкин выразил собственное мнение, что не противоречит Конституции.

До этого президент России Владимир Путин призвал бороться с попытками расколоть общество России.

Российский лидер отметил, что в настоящее время ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы, в связи с этим необходимо не только оперативно отвечать на появляющиеся риски, но и действовать на опережение.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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