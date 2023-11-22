Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин призвал продолжить работу над российской Конституцией и прописать в ней государственную идеологию, передает РИА Новости.

По его словам, работа поэтому поводу должна быть неспешной, но идти по пути определения перспектив развития государства без закрепления этих перспектив нельзя.

Глава СК призвал сформулировать не только госидеологию, но и цели российского общества и закрепить их в основном законе.

Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В 2020 году в нее были внесены изменения, которые в том числе обнулили предыдущие сроки президента страны Владимира Путина, но не коснулись идеологии.

В 13-й статье Конституции 1993 года указано, что в России никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной.

Так же в мае глава Минюста РФ Константин Чуйченко предложил «решить вопрос» со статьей Конституции о том, что в России нет государственной обязательной идеологии.

Ранее экс-глава Совета министров СССР, сенатор Совета Федерации Николай Рыжков призвал вернуть из советского опыта справедливость и идеологию.