Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Си Цзиньпина встретиться с Володиным в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин примет в Пекине спикера Госдумы России Володина

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится в Пекине со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча пройдет в Доме народных собраний, где традиционно встречают высокопоставленных зарубежных политиков. О других деталях встречи журналисты не рассказали.

Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября и пробудет там до 23 ноября. Володин и российские депутаты уже встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

До этого президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам межпартийного диалога «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая». Как отметил российский лидер, отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на очень высоком уровне, что, по его словам, позволяет реализовывать масштабные проекты в экономической и других сферах.

Ранее в США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий