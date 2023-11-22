Стало известно о планах Си Цзиньпина встретиться с Володиным в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится в Пекине со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча пройдет в Доме народных собраний, где традиционно встречают высокопоставленных зарубежных политиков. О других деталях встречи журналисты не рассказали.

Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября и пробудет там до 23 ноября. Володин и российские депутаты уже встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

До этого президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам межпартийного диалога «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая». Как отметил российский лидер, отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на очень высоком уровне, что, по его словам, позволяет реализовывать масштабные проекты в экономической и других сферах.

Ранее в США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».