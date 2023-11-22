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Песков сообщил о перспективах поездки Путина в Чечню

Песков: Путин посетит Чечню в подходящее время

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Дмитрий Ермоленко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетит Чечню в подходящее время. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Путина посетить республику. По его словам, приглашение просили передать местные старейшины, которые «ругают» его за то, что глава государства не приезжает в регион. Президент не ответил, примет ли приглашение. В последний раз он был в Чечне в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра. В 2019 году Кадыров говорил, что Путина ожидают в Чечне с визитом в 2020 году. Российский лидер тогда пообещал, что приедет обязательно.

«Со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы», — ответил Песков на вопрос о перспективах визита президента в Чеченскую республику.

Конкретных сроков такой поездки представитель Кремля не назвал. По его словам, в настоящее время у президента очень напряженная повестка, много работы.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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