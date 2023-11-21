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Китай предостерег Аргентину от разрыва связей при новом президенте

В МИД Китая предостерегли Аргентину от разрыва связей при новом президенте

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Agustin Marcarian/Reuters

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин предостерегла Аргентину от разрыва связей с Пекином после победы на президентских выборах Хавеьра Милея, который сообщал, что не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, однако не будет препятствовать частному бизнесу во взаимодействии с ними. По ее словам, такое развитие событий «было бы серьезной ошибкой» для Буэнос-Айреса, передает Reuters.

Мао Нин отметила, что развитие отношений с Аргентиной демонстрирует хорошие темпы и для этой страны было бы «серьезной ошибкой» разорвать связи с такими государствами, как Китай и Бразилия.

«Китай готов продолжать работать вместе с Аргентиной для содействия стабильности и долгосрочному развитию двусторонних отношений», — подчеркнула представитель МИД КНР.

Второй тур президентских выборов прошел в Аргентине 19 ноября. Милей получил свыше 50% голосов избирателей, обыграв кандидата от власти — министра экономики Аргентины Серхио Масса. Инаугурация избранного президента Аргентины состоится 10 декабря.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем.

Ранее посол РФ назвал неизбежной паузу в экономических отношениях России и Аргентины.

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