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Посол РФ назвал неизбежной паузу в экономических отношениях России и Аргентины

Посол РФ Феоктистов: пауза в торговых отношениях с Аргентиной неизбежна

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Carl Recine/Reuters

Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в эфире телеканала «Россия 24» назвал неизбежной паузу в торгово-экономических отношениях стран в контексте победы Хавьера Милея на президентских выборах.

«Насчет торгово-экономических отношений — пауза, наверное, в какой-то степени неизбежна, но есть объективные факторы, которые говорят как в пользу развития отношений, так и нет», — сказал он.

Дипломат отметил, что между странами возникли сложности в торговом обороте после начала российской спецоперации на Украине, но добавил, что Милей не против развития сотрудничества по линии бизнеса.

До этого стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины стал правый политик Хавьер Милей. Об этом сообщил его соперник, министр экономики Аргентины и кандидат от правящей партии Серхио Масса.

Ранее политолог назвал победу Милея печальным событием для Аргентины.

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