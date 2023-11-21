Си Цзиньпин призвал созвать конференцию по палестинскому вопросу

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил мировому сообществу созвать международную конференцию для разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай призывает к скорейшему созыву еще более авторитетной международной мирной конференции для достижения международного консенсуса в отношении мира (на Ближнем Востоке. — «Газета.Ru») и для работы в направлении скорейшего решения палестинского вопроса, решения, которое будет всеобъемлющим и справедливым», — заявил китайский лидер.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что периодическое обострение конфликта на Ближнем Востоке связано с игнорированием права народа Палестины на собственное независимое государство. По словам Ван И, путь к урегулированию конфликта лежит в реализации принципа «два государства для двух народов». Необходимо создать независимое палестинское государство, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Китай также настаивает на созыве международной конференции по мирному урегулированию конфликта и разработке «дорожной карты», отметил дипломат.

Ранее Байден заявил, что палестинцы заслуживают собственного государства.