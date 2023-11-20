Президентом Либерии избрали Джозефа Боакайа

Бывший вице-президент Либерии Джозеф Боакай победил на президентских выборах в стране. Результаты голосования опубликовала на сайте Национальная избирательная комиссия.

Обработка 100% бюллетеней подтвердила, что Боакай получил голоса 50,64% избирателей, а действующий президент Либерии — Джордж Веа — 49,36%.

20 ноября также стало известно, что Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине. Он обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов. Милей вступит в должность с 10 декабря.

Согласно анализу данных национальных статистических служб, новый президент Аргентины может заменить национальную валюту долларом США.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины.

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