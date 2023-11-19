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Рейтинг Байдена рекордно снизился за время его президентства

NBC: рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время президентства

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Global Look Press

Из результатов опроса NBC News следует, что рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства.

Опрос показал, что рейтинг одобрения Байдена снизился до 40%. Предполагается, что низкий рейтинг вызван тем, что большинство избирателей не поддерживают подход главы государства к внешней политике и его позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС.

Также стало известно, что в преддверии выборов в 2024 году Байден впервые отстал от бывшего президента США Дональда Трампа.

Анализ результатов показал сдвиг среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет — рейтинг одобрения среди этих граждан упал до 31%.

До этого Джо Байден написал колонку для газеты The Washington Post под названием «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС». В материале говорится, что военные конфликты на Украине и в Газе могут в итоге привести мир к прогрессу, как и ранее в истории войны приводили к глобальным положительным изменениям. В российском МИДе текст назвали «набором несуразиц», а в Совфеде — «преступным заблуждением». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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