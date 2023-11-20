В Раде рассказали, без чего на Украине «все посыплется как домино»

Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) является основным союзником Украины, без его помощи в стране «все посыплется как домино». Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому изданию «Лига.нет».

«Если мы потеряем МВФ, мы потеряем все, дальше (все) посыплется как домино», — сказал политик.

Он также указал, что министерство финансов Украины ищет возможности для получения дополнительного финансирования от Евросоюза, Норвегии, Южной Кореи, Японии.

До этого глава финансового комитета Верховной рады Данил Гетманцев заявил, что правительство Украины разработало план «Б» на случай, если западные страны перестанут оказывать государству помощь. Тем не менее Киев уверен в продолжении поддержки со стороны зарубежных партнеров, отметил он.

Депутат также рассказал о «достаточно сложной» ситуации в финансовой сфере. По его словам, в бюджете Украины на 2024 год предусматривается денежная помощь от Запада в размере $42 млрд. Но сейчас из указанной суммы имеется только $15 млрд, полученные от Европейской комиссии (ЕК) и в рамках программы Международного валютного фонда.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.