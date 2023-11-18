Байден заявил, что палестинцы заслуживают собственного государства

Президент США Джо Байден заявил, что палестинский народ заслуживает собственного государства. Об этом сообщает Washington Post.

По его словам, сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны управляться обновленной палестинской администрацией.

До этого президент США Джо Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства Соединенных Штатов. В документе нет пункта о дополнительной помощи Украине и Израилю.

16 ноября Байден заявил, что Израиль завершит операцию в секторе Газа, когда радикальная группировка ХАМАС лишится возможности атаковать израильских граждан. По словам американского лидера, ХАМАС собирается снова напасть на Израиль, как это случилось 7 октября.

Перед этим президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что сожалеет о гибели жителей Палестины, но считает защиту израильтян важнее.

Ранее в США сравнили войну на Ближнем Востоке с борьбой добра со злом.