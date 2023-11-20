Япония работает над освобождением захваченного хуситами судна

Правительство Японии по дипломатическим каналам работает над скорейшим освобождением судна, которое ранее было захвачено в Красном море движением йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

«Министерство транспорта и министерство иностранных дел в сотрудничестве с вовлеченными государствами работают над скорейшим освобождением судна и членов его экипажа», — сказал он.

По словам политика, Япония поддерживает контакты по этой ситуации с Ираном, Саудовской Аравией и Оманом. Он уточнил, что на судне, оператором которого является японская компания Nippon Yusen (NYK Line), отсутствовали граждане Японии.

В ночь на 20 ноября сообщалось, что йеменские хуситы захватили в Красном море судно Galaxy Leader, оператором которого является японская компания Nippon Yusen. 25 членов экипажа судна являются уроженцами Украины, Болгарии, Румынии, Филиппин и Мексики.

Ранее хуситы заявили, что будут обращаться с захваченным экипажем по законам ислама.