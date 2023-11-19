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Захарова назвала смешными обвинения Санду о вмешательстве РФ в выборы

Захарова назвала смешными обвинения Санду о вмешательстве РФ в выборы в Молдавии

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ей смешны обвинения президента Молдавии Майи Санду в адрес РФ о вмешательстве страны в выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Смешно это слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство. Больше, чем проводит чужеродные интересы в Молдавии Санду, проводить нельзя», — заявили Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявления президента Молдавии о том, что Россия якобы не уважает граждан республики. Он напомнил о результатах недавних муниципальных выборов, где победу одержала не ее партия.

До этого Майя Санду заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией. При этом глава страны обвинила РФ в неуважении интересов граждан Молдавии. Также Санду возложила на РФ вину за сокращение объемов поставок газа в республику. Также она заявила о попытке Москвы сменить власть в Кишиневе.

Ранее в Молдавии суд отклонил иск президента Санду к экс-премьеру о клевете.

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