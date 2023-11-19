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США предупредили о последствиях поражения Украины

Журналист Никсон: поражение Украины приведет к негативным последствиям для США

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Vasily Fedosenko/Reuters

Американский журналист Гарланд Никсон предупредил США о последствиях поражения Украины. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Как отметил Никсон, внимание мира приковано к российско-украинскому конфликту как ни к одному другому конфликту, поскольку в этот раз Соединенные Штаты ввязались в противостояние со сверхдержавой.

«США сказали, что дадут Украине все, что у них есть <…>. В итоге сейчас (президент России Владимир) Путин выигрывает. <…> Это крупное поражение для США», — указал журналист.

По его словам, Белый дом и раньше делал ошибки, однако тогда США имели экономическую, дипломатическую и индустриальную мощь, поэтому подобные просчеты сходили стране с рук. Сейчас, когда Соединенные Штаты лишились этой силы, поражение Киева в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона, добавил Никсон.

Ранее Боррель признал, что победы Украины в конфликте с Россией в ближайшее время не предвидится.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в США рассказали, как закончится конфликт на Украине.

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Операция на Украине
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