Многие из иностранных наемников, приезжающих воевать на Украину, вскоре покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боевыми действиями. Об этом пишет CNN со ссылкой на офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Костюка.

По его словам, иностранные наемники прибывают на Украину, так как это становится «хорошей строчкой в их резюме». Однако они не понимают, во что ввязываются, считает Костюк.

«Многие представляют нашу войну как перестрелку с врагом, но не осознают, сколько там артиллерии, и что сидишь целый день, каждый день под обстрелом и можешь вообще не увидеть противника», — заявил он.

В связи с этим многие иностранцы решают расторгнуть контракты, подчеркивает офицер ВСУ.

«С иностранцами другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Со мной так случилось — почти половина людей увидели все это и сказали: «Нет-нет, это уж слишком. Это не та война, на которую мы подписывались», — сказал Костюк.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные наносят войскам Украины огромные потери.

Он добавил, что Украина испытывает сложности с восполнением живой силы в армии, поскольку войска еще больше теряют в боях с российскими военными. По мнению Джонсона, в ближайшее время положение дел ВСУ только ухудшится.

Ранее в США заявили, что Залужный ошибался насчет прорыва обороны ВС РФ.