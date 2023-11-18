Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признался в том, что ошибся с тем, что сможет прорвать оборону российской армии. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Залужный дал интервью Economist, где сказал о тупиковой ситуации в зоне конфликта. Затем он сказал кое-что интересное. Он сообщил, что совершил ошибку, полагая, что сможет сломить волю россиян», — сказал Риттер.

По его словам, Залужный в 2022 году был уверен, что ВСУ смогут нанести поражение России. Для этой цели он требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий.

Ранее Риттер заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) пытается подставить Украину, переложив на нее ответственность за подрыв «Северных потоков». С точки зрения бывшего разведчика, операцию по уничтожению газопроводов планировал Джо Байден. Он напомнил, что президент США ранее заявлял, что в случае появления русских танков на Украине, «мы уничтожим этот трубопровод».

Таким образом Вашингтон обрек Европу на холодную зиму, и теперь ЦРУ пытается переложить вину за случившееся на Украину, констатировал военный.

Ранее экс-подполковник США указал на причастность Вашингтона к подрыву «Севпотоков».