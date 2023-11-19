Зеленского предупредили о неожиданном ударе по Украине из-за Трампа

Приход Дональда Трампа к власти в США в результате выборов 2024 года будет ударом по траншам Украине. Об этом сообщила Express.

«Переизбрание лидера республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа, может положить конец отправке помощи Украине», — сделали вывод политические аналитики издания.

В публикации обратили внимание, что Трамп пообещал в случае своего избрания урегулировать конфликт в Восточной Европе еще до своей инаугурации. Для этого он намерен прикрыть «бесконечный поток» долларов в Киев. В статье отмечается, что украинские власти обеспокоены возможным приходом Трампа к власти в США.

Накануне бывший посол Украины в США Валерий Чалый счел ситуацию с помощью Украине развивающейся «по худшему сценарию». Он подчеркнул, что власти рассчитывали на более оптимистический вариант.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.