Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленского предупредили о неожиданном ударе по Украине из-за Трампа

Express: приход Трампа к власти в 2024 году положит конец помощи Украине

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Приход Дональда Трампа к власти в США в результате выборов 2024 года будет ударом по траншам Украине. Об этом сообщила Express.

«Переизбрание лидера республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа, может положить конец отправке помощи Украине», — сделали вывод политические аналитики издания.

В публикации обратили внимание, что Трамп пообещал в случае своего избрания урегулировать конфликт в Восточной Европе еще до своей инаугурации. Для этого он намерен прикрыть «бесконечный поток» долларов в Киев. В статье отмечается, что украинские власти обеспокоены возможным приходом Трампа к власти в США.

Накануне бывший посол Украины в США Валерий Чалый счел ситуацию с помощью Украине развивающейся «по худшему сценарию». Он подчеркнул, что власти рассчитывали на более оптимистический вариант.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий