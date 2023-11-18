Нетаньяху отверг передачу контроля над Газой главе ПНА Аббасу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг возможность передачи контроля над сектором Газа администрации президента Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса. Его слова приводит ТАСС.

При этом Нетаньяху отметил, что руководство Палестинской национальной автономии не осудило нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, а также заявил, что передача Рамалле контроля над Газой не имеет смысла после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала сражения за сектор.

До этого Аббас назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее сообщалось, что Западным берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.