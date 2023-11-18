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Эрдоган заявил, что Израиль удерживает порядка 10 тыс. палестинцев

Эрдоган заявил, что Израиль удерживает в плену порядка 10 тыс. палестинцев

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль удерживает в плену порядка десяти тысяч граждан Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Израиль удерживает в заложниках порядка десяти тысяч палестинцев. Пусть ФРГ предпримет шаги, чтобы эти люди были освобождены, а мы тогда предпримем усилия для освобождения тех, кого удерживает ХАМАС», — сказал Эрдоган.

По его словам, Германия не согласилась на такой шаг. Он также отметил, что страны Запада «и империалистическая структура крестоносцев» вместе.

Ранее Эрдоган заявил, что израильтяне стали просить у Турции помощь в освобождении заложников, захваченных ХАМАС. По словам Эрдогана, среди обратившихся к Анкаре за помощью родственников заложников есть пострадавшие от «расправ Израиля над мирными жителями».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50».

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