Армения и Азербайджан договорились о принципах мирного соглашения

Армения и Азербайджан смогли договориться по вопросу об основных принципах мирного соглашения в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване, передает ТАСС.

Как заверил сам Пашинян, этого удалось достичь благодаря посредничеству главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате встреч премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

При этом армянский лидер заметил, что есть и плохие новости. В частности то, что Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.