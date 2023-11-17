В Кремле сообщили о подготовке к участию России в виртуальном саммите G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке к участию России в виртуальном саммите Группы двадцати (G20), который проведет Индия, передает РИА Новости.

«Ведется эта подготовка», — сказал он.

До этого в штабе индийского председательства в «Большой двадцатке» сообщили, что в среду, 22 ноября, состоится виртуальный саммит G20.

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи ранее заявил, что Нью-Дели уже разослал приглашения на онлайн-саммит G20 и надеется, что в нем поучаствуют как можно больше лидеров стран объединения.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что «Большая двадцатка» переживает внутреннюю реформу.

Ранее в Британии рассказали о крупной победе России на сентябрьском саммите G20.