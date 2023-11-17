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В ЕС введут санкции против главы Росфинмониторинга и ряда организаций

Евросоюз введет санкции против главы Росфинмониторинга и ряда организаций

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз хочет ввести ограничения в отношении главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и российских организаций. Об этом сообщает EUobserver.

Отмечается, что в новый санкционный список попали российские компании: «Редут», «Андреевский крест», «Царские волки», «Конвой», «Факел», «Поток» и «РСБ-Групп».

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии, комментируя заморозку в Чехии объектов РФ, заявили, что страны Евросоюза самостоятельно реализуют антироссийские санкции. При этом там отметили, что согласно действующей практике, находятся в контакте с властями Чехии, как и с другими государствами-членами, «чтобы обеспечить единообразное применение санкций Евросоюза».

До этого стало известно, что часть недвижимости, которая принадлежит России в Чехии, успели опломбировать. Замораживание госсобственности РФ стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии. Это решение правительство страны одобрило накануне. В перечне примерно 70 объектов недвижимости в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах.

Ранее в Чехии объяснили, как нужно поддерживать Украину.

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