В ЕС введут санкции против главы Росфинмониторинга и ряда организаций

Евросоюз хочет ввести ограничения в отношении главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и российских организаций. Об этом сообщает EUobserver.

Отмечается, что в новый санкционный список попали российские компании: «Редут», «Андреевский крест», «Царские волки», «Конвой», «Факел», «Поток» и «РСБ-Групп».

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии, комментируя заморозку в Чехии объектов РФ, заявили, что страны Евросоюза самостоятельно реализуют антироссийские санкции. При этом там отметили, что согласно действующей практике, находятся в контакте с властями Чехии, как и с другими государствами-членами, «чтобы обеспечить единообразное применение санкций Евросоюза».

До этого стало известно, что часть недвижимости, которая принадлежит России в Чехии, успели опломбировать. Замораживание госсобственности РФ стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии. Это решение правительство страны одобрило накануне. В перечне примерно 70 объектов недвижимости в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах.

Ранее в Чехии объяснили, как нужно поддерживать Украину.