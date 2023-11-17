В Италии заявили о крушении амбиций главы Еврокомиссии фон дер Ляйен по Европе

Экс-советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Натали Точчи считает, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС положил конец идее главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о «геополитической Европе». Об этом она написала в статье для издания Politico.

Точчи отметила, подход европейских стран к конфликту на Украине давал предпосылки к формированию геополитической Европы, но ситуация на Ближнем Востоке разрушила эти амбиции. Аналитик указала, что идея геополитической Европы была серьезным проектом главы фон дер Ляйен.

Эксперт считает, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке показала «мучительную правду о разделенном состоянии Европы». Например, подчеркнула она, стало совершенно ясно, что вопрос независимости и суверенности Палестины игнорировать нельзя. По словам бывшего советника Борреля, европейские чиновники могут влиять на обе стороны кризиса, но боятся это делать.

«Мы предпочитаем грызню друг с другом, пока Газа горит», — резюмировала Точчи.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику, когда делает заявления о ситуации в Израиле.

Ранее в Чехии предположили, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен опасно больна.