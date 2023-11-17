Украинский политик Сергей Гайдай заявил, что чиновники страны разворовывают бюджет в ожидании конца конфликта с Россией. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Он считает, что правительство Украины разворовывает бюджет, а для Киева российско-украинский конфликт уже закончился.

Гайдай добавил, что чиновники устраивают дорогостоящие свадьбы, приобретают зарубежные автомобили и «прозябают в ресторанах в Киеве».

Гайдай добавил, что у неэффективного государства с маленьким объемом ресурсов нет шансов на победу, особенно без западной помощи.

До этого украинский актер Олег Иваница, вступивший в ряды ВСУ, заявил, что Киеву нужно отказаться от присоединения Крыма и Донбасса военным путем, в ином случае жители этих регионов будут считать Украину захватчиком.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина может быть принята в Североатлантический альянс без утраченных территорий, является неосуществимой.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.